İklim Kanunu Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

İklim Kanunu Eleştirisi

CHP'li Sarıbal, İklim Kanunu Teklifi'nin toplumsal adaletsizlik içerdiğini belirtti.

11.03.2025 19:16
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bu kanun teklifi, iklim adaletini içermemekte." ifadesini kullandı.

Sarıbal, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İklim Kanunu Teklifi"nin TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildiğini hatırlattı.

Kanun teklifinde "toplumun refahını ilgilendiren, meralarla ilgili veya ormanların korunmasına ilişkin bir hüküm bulunmadığını" savunan Sarıbal, "Bu kanun teklifi, iklim adaletini içermemekte. Kanun teklifinde toplumun geniş kesimlerine, köylülere, üreticilere dair tek bir kelime söz konusu değildir." dedi.

DEM Parti'li Akın da teklifin geri çekilmesini, vatandaşların katılımıyla bir kanun teklifi hazırlanmasını istedi.

Teklifte karbon salımıyla ilgili tedbir bulunmadığını savunan Akın, "'AB gümrükte bize ceza uygulayacak, yapmış olduğumuz kirliliğe bağlı olarak uygulanacak cezalar karşısında biz bunu acilen çıkartmak zorundayız.' diyorlar. Kısacası Avrupa'nın değişik yerlerinde uygulanmış yöntemlerin benzeri bir karbon piyasası oluşturmaya çalışıyorlar." görüşünü öne sürdü.

Kaynak: AA

Orhan Sarıbal, İbrahim Akın, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Sağlık, Tarım, Çevre, Hukuk, Bursa, Son Dakika

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