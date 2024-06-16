Yaşlı kadınla İmamoğlu arasında bayram harçlığı pazarlığı! 200 lirayı son anda geri aldı - Son Dakika
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Politika

Yaşlı kadınla İmamoğlu arasında bayram harçlığı pazarlığı! 200 lirayı son anda geri aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Bodrum'da kıldı. Hacılar Köyü'ndeki Sevim teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutlayan İmamoğlu bayram harçlığını da kaptı. Yaşlı kadının verdiği 200 lirayı geri aldığı anlar ise gülümsetti.

16.06.2024 12:06
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Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı.

Namaza Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Ekrem İmamoğlu ve Mandalinci daha sonra birlikte Hacılar Köyü'ndeki Sevim teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutladı. Yaşlı kadın ile İmamoğlu arasındaki bayram harçlığı pazarlığı ise gülümsetti. Önce 200 TL veren Sevim teyze, daha sonra bunu 100 TL ile değiştirdi.

İmamoğlu'nun 9 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçireceği öğrenildi.

Yaşlı kadınla İmamoğlu arasında bayram harçlığı pazarlığı! 200 lirayı son anda geri aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yaşlı kadınla İmamoğlu arasında bayram harçlığı pazarlığı! 200 lirayı son anda geri aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadınla İmamoğlu arasında bayram harçlığı pazarlığı! 200 lirayı son anda geri aldı - Son Dakika
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