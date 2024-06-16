Yaşlı kadınla İmamoğlu arasında bayram harçlığı pazarlığı! 200 lirayı son anda geri aldı

Politika

Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldı.

Namaza Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Ekrem İmamoğlu ve Mandalinci daha sonra birlikte Hacılar Köyü'ndeki Sevim teyzeyi ziyaret ederek bayramını kutladı. Yaşlı kadın ile İmamoğlu arasındaki bayram harçlığı pazarlığı ise gülümsetti. Önce 200 TL veren Sevim teyze, daha sonra bunu 100 TL ile değiştirdi.

İmamoğlu'nun 9 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçireceği öğrenildi.