İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü - Son Dakika
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İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü

09.05.2022 17:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde fotoğraf çektirdiği gazeteciler sebebiyle kendisini eleştirenlere "Vız gelir tırıs gider" sözleri ile karşılık vermişti. Sonrasında bu sözler hakkında özür dilese de İmamoğlu'na yönelik tepkiler gelmeye devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabında yaklaşık 60 bin takipçi kaybettiği görülürken erimenin devam ettiği gözlemlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ile başlayan tartışmaların etkisi sosyal medya hesabına yansıdı. Tartışmalar üzerine Deniz Gezmişleri anma programında konuya ilişkin konuşma yapan İmamoğlu'nun kullandığı "vız gelir tırıs gider" sözleri tepkileri daha da artırdı.

"BU KARDEŞİNİZİ İÇİN VIZ GELİR TIRIS GİDER"

İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Vız gelir tırıs gider' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa sürede 60 bin takipçi kaybetti

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözüne sosyal medyada tepki yağarken pek çok ünlü isim de İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

İmamoğlu, yazlık fide dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, söz konusu ifadesi için özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben çifti çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece 'vız gelir tırıs gider' lafından ötürü özür diliyorum" dedi.

TWİTTER'DA TAKİPÇİ KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun, tepki çeken açıklaması sonrası twitter hesabındaki takipçi sayısı her geçen gün azalmaya başladı. Söz konusu tartışmaların öncesinde 7.1 milyon takipçisi olduğu gözlenen İmamoğlu'nun takipçi sayısının bugün saat 17.00 itibarıyla 7 milyon 40 bine düştüğü görüldü.

MURAT ONGUN "200-300 KİŞİ" DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerle fotoğrafına ilişkin tepkilere yönelik ilk açıklama dolaylı olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan gelmişti. Twitter'da "trend topic" olan tepkilerle ilgili Ongun ile görüştüğü söyleyen gazeteci İsmail Küçükkaya, İBB Sözcüsü'nün kendisine "O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır" dediğini aktarmıştı. Ongun'dan gelen açıklama tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun 'Vız gelir tırıs gider' sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü - Son Dakika
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