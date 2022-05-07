İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim! - Son Dakika
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İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!

07.05.2022 14:36
İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!

Karadeniz gezisi sonrası eleştirilere "Vız gelir tırıs gider, umurumda değil" diyen daha sonra da özür dileyen İBB Başkanı İmamoğlu "Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri İBB Sözcüsü Murat Ongun'a "sus" mesajı olarak algılandı. Ongun da gezi sonrası sosyal medyadan tepki çeken paylaşımlar yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıktığı Karadeniz gezisinde bir grup gazeteci eşlik etmişti. Bu gazeteciler arasında Nagihan Alçı'nın da olması İmamoğlu taraftarlarının büyük tepkisini çekmişti.

İLK AÇIKLAMA MURAT ONGUN'DAN

Konuyla ilgili ilk açıklama İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, yaptığı açıklamada "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU SERT ÇIKTI

Murat Ongun'dan sonra bir değerlendirme de İmamoğlu'ndan geldi. Eleştiriler karşısında sert bir tutum takınan İmamoğlu, "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

"Vız gelir tırıs gider" sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan İmamoğlu, bugün bir açıklama daha yaparak "Sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'Vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum. Yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece, altını çizeyim" şeklinde konuştu.

ONGUN'A AYAR VERDİ

Konuşmasında isim vermeden Murat Ongun'a da ayar veren İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları, davet edeceğim ortamda uygarca dinleyeceğim."

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Son Dakika Politika İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da 'sus' dedi: Tek muhatap benim! - Son Dakika


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