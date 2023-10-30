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İngiltere Başbakanı, Gazze ateşkes çağrısında bulunan bakanı görevden aldı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı, Gazze ateşkes çağrısında bulunan bakanı görevden aldı

Son Güncelleme: 30.10.2023 22:13

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. Bristow, görevden alınmasının ardından İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani krizden derin üzüntü duyduğunu ve kalıcı ateşkesin hayat kurtaracağını belirtmişti.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

BAŞBAKAN SUNAK TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

"ARTIK RAHATÇA KONUŞABİLİYORUM"

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow, "Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum" dedi.

"BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Bristow geçtiğimiz perşembe günü Başbakan Sunak'a yazdığı mektubunda, "Seçmenlerim ve ben, şu anda Gazze'de ortaya çıkan yürek parçalayıcı ve yıkıcı insani krizden derin üzüntü duyuyoruz. Binlerce kişi öldürüldü ve bir milyondan fazlası yerinden edildi. Bunun İsrail'i nasıl daha güvenli hale getirdiğini veya herhangi bir şeyi daha iyi hale getirdiğini anlamak zor" ifadelerini kullanmış, Filistinlilerin Hamas'ın saldırılarından dolayı toplu olarak cezalandırılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Kalıcı ateşkesin hayat kurtaracağını belirten Bristow, ateşkesin yardımların en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını aktarmıştı.

BRİSTOW'UN SEÇİM BÖLGESİNİN YÜZDE 18'İ MÜSLÜMAN

Çok sayıda muhalefet milletvekili ateşkes çağrılarına destek verirken, az sayıda muhafazakar milletvekili bunu destekledi. Son nüfus sayımına göre, Bristow'un seçim bölgesi Peterborough'ta yaklaşık yüzde 18'i Müslümanlardan oluşuyor.

UKRAYNA İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 2022'deki G20 zirvesinde Rusya'ya "Ukrayna'dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun" diye seslenmiş ve Ukrayna için ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı, Gazze ateşkes çağrısında bulunan bakanı görevden aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı, Gazze ateşkes çağrısında bulunan bakanı görevden aldı - Son Dakika
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