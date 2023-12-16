 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta yerel seçimler başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta yerel seçimler başladı

Irak'ta güvenlik güçleri ve yerinden edilenler, 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçimde 1.2 milyondan fazla güvenlik görevlisi ile yerinden edilen kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçim sonuçları Salı günü açıklanacak.

Irak\'ta yerel seçimler başladı
16.12.2023 - 16:13,
Abone Ol

Irak'ta güvenlik güçleri ve ülke içinde yerinden edilenler, 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak yerel seçimler için "özel oylama" gününde sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Irak'ta 2013 yılından bu yana ilk kez yerel seçimler yapılıyor. Güvenlik güçleri ile ülke içinde yerinden edilerek kamplarda yaşayanlar "özel oylama" gününde 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek. Seçimde 1.2 milyondan fazla güvenlik görevlisi ile yerinden edilen kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsıyor.

Güvenlik güçleri ile yerinden edilen kişiler dışındaki vatandaşlar ise 18 Aralık'ta oy kullanacak. Seçim sonuçları ise Salı günü açıklanacak.

Boykot çağrısı yapılmıştı

Geçtiğimiz yıl siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Şii Mukteda Sadr, destekçilerine vilayet seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmuştu. Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Geniş çaplı bir boykot, seçimlerin meşruiyetini azaltır" ifadelerini kullanmıştı. Bazı bölgelerde Sadr'ın destekçileri seçim posterlerini yırtarken, çok sayıda kampanya bürosunu da tahrip etmişti.

Irak'ta yerel seçimler son olarak 2013 yılında yapılmıştı. Vilayet meclisleri, 2019'da yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle gerçekleştirilen protestoların ardından feshedilmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta yerel seçimler başladı - Son Dakika


17:06
2023 yılında 2.084 terörist etkisiz hale getirildi, sınırlarımızdan 199.898 kaçak geçiş engellendi 2023 yılında 2.084 terörist etkisiz hale getirildi, sınırlarımızdan 199.898 kaçak geçiş engellendi
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış

Son Dakika
17:06 2023 yılında 2.084 terörist etkisiz hale getirildi, sınırlarımızdan 199.898 kaçak geçiş engellendi
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 17:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta yerel seçimler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement