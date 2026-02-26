İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme

İran-ABD Müzakerelerinde İlerleme
26.02.2026 23:47
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre'deki dolaylı müzakerelerde iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen dolaylı müzakerelerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir ilerleme kaydettik ve ciddi biçimde bir anlaşmanın unsurlarına girdik. Bazı konularda mutabakata oldukça yaklaştık, bazı konularda ise doğal olarak görüş ayrılıklarımız var" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde, Umman arabuluculuğunda yürütülen 3'üncü tur dolaylı müzakerelerin sona ermesinin İran basınına açıklamalarda bulundu. Arakçi, üçüncü turun "en ciddi ve en uzun müzakere turlarından biri" olduğunu belirterek, "Sabah yaklaşık 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdik. Öğleden sonra ise 2 saati aşkın bir oturum yaptık. Görüşmeler dolaylı formatta yürütüldü. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ve bazı bölümlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, taraflar arasındaki mesaj alışverişini sağladı. Özellikle teknik konular bakımından Grossi'nin katkısı faydalı oldu. Al-Busaidi de her zamanki gibi süreci koordine etti" dedi.

"Bir anlaşmanın unsurlarına girdik"

Arakçi, "Oldukça yoğun ve uzun saatler süren görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydettik ve ciddi biçimde bir anlaşmanın unsurlarına girdik. Hem nükleer alanda hem de yaptırımlar konusunda görüşmeler yaptık. Bazı konularda mutabakata oldukça yaklaştık, bazı konularda ise doğal olarak görüş ayrılıklarımız var. Ancak geçmişe kıyasla her iki tarafın da müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma konusundaki ciddiyeti daha belirgindi" ifadelerini kullandı.

"Teknik ekipler Viyana'da çalışmalara başlayacak"

Bir sonraki tur müzakerelere ilişkin bilgi veren Arakçi, "Taraflar olarak, teknik ekiplerin pazartesi gününden itibaren Viyana'da, UAEA bünyesinde teknik çalışmalara başlaması konusunda mutabık kaldık. Ajans uzmanlarının katkısıyla bazı teknik başlıklarda bir çerçeve oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevenin daha sonra tarafların siyasi talepleriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca bir sonraki müzakere turunun çok yakında, muhtemelen yaklaşık bir hafta içinde yapılması kararlaştırıldı. Bu süreçte her iki tarafın da hazırlaması gereken bazı belgeler ve başkentlerde yapılacak istişareler bulunuyor. Bu hazırlıkların ardından bir sonraki tur düzenlenecek. Genel olarak bunun en iyi müzakere turlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim. En ciddi ve en uzun turlardan biriydi" şeklinde konuştu.

"Yaptırımlar başlığı ayrıntılı ele alınacak"

Arakçi, yaptırımların kaldırılması konusunda İran'ın taleplerini ABD tarafına net şekilde ilettiklerini vurgulayarak, "ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının farklı boyutları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamındaki konular ele alındı. Bu başlıkları bir sonraki turda daha ayrıntılı şekilde görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta teknik uzmanlar düzeyinde toplantılar yapılacak. Bu da tarafların ayrıntılı teknik konulara girme noktasında ne kadar ciddi olduklarını gösteriyor" dedi. - TAHRAN

