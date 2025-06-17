İran'dan BM'ye İsrail Tepkisi - Son Dakika
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Politika

İran'dan BM'ye İsrail Tepkisi

17.06.2025 00:10
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İran, BM'de İsrail'in saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirip, acil müdahale çağrısı yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdı. "Siviller hedef alındı, basın ofisi vuruldu, nükleer tesis saldırıya uğradı" diyen İravani, İran'ın meşru müdafaa hakkını kullandığını vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emir Said İravani, Birleşmiş Milletler'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "terörist ve yasa dışı" olarak nitelendirerek, bu eylemlerin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi. İran'ın BM Şart'ının 51'inci Maddesi uyarınca kendini savunma hakkını kullandığını ifade eden İravani, sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

"İsrail egemenliğimize saldırdı, nükleer tesis hedef alındı"

İsrail'in, barışçıl amaçlarla faaliyet gösteren ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetiminde olan bir nükleer tesisi kasıtlı olarak hedef aldığını söyleyen İranlı diplomat, bu saldırının radyoaktif sızıntı riski oluşturduğunu belirtti. "İran, durumu derhal kontrol altına almamış olsaydı, sonuçları felaket olabilirdi" ifadelerini kullanan İravani, bu saldırının uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu vurguladı.

"Siviller kasten hedef alındı, 224 kişi hayatını kaybetti"

İsrail'in İran'daki büyük şehirlerde sivil altyapıyı hedef aldığını, konutlar, hastaneler, su ve yakıt depoları, petrokimya tesisleri gibi yapıları kasten bombaladığını ifade eden İravani, "Şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 224 sivil öldü. Tahran'da bir apartmana düzenlenen saldırıda onlarca çocuk hayatını kaybetti" dedi.

İsrail'in saldırılarında sivilleri kasten hedef aldığını belirten İravani, İran'ın resmi haber ajansının ofisinin İsrail tarafından canlı yayın sırasında hedef alındığını söyleyerek, bu saldırının basın özgürlüğüne doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini ifade etti.

"ABD bu saldırının ortağıdır, müzakereleri sabote etti"

İranlı diplomat, İsrail'in saldırılarının ABD'nin silahları, istihbarat desteği ve siyasi himayesi olmadan gerçekleşemeyeceğini belirtti. "ABD bu saldırıdan sorumludur, hukuki sorumluluğu paylaşacaktır" ifadelerini kullanan İravani, saldırının Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılması planlanan İran-ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerin altıncı turunun hemen öncesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. İran'ın iyi niyetli öneriler sunduğunu, ancak ABD'nin "kötü niyetle" yanıt verdiğini belirten İravani, "İsrail tüm gücüyle diplomasiyi sabote etmeye çalışıyor. Bu bir dikkat saptırma taktiğidir" dedi.

"İran savaş istemiyor, ancak savunmadan çekinmeyecektir"

İravani, İran'ın saldırıya yanıtının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayarak, "Tepkimiz hedefli, savunma amaçlı ve orantılı olmuştur" dedi.

İran'ın askeri ve ekonomik hedeflere odaklandığını, sivilleri asla hedef almadığını belirten İravani, İran'ın savaş istemediğini ancak halkını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini söyledi.

"BM Konseyi sessiz kaldı, güvenilirliği sarsılıyor"

İravani, saldırının ardından İran'ın talebiyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağrıldığını, ancak Konsey'in hiçbir adım atmadığını belirtti.

"Konsey'in sessizliği ve kayıtsızlığı, Birleşmiş Milletler'in temellerini ve güvenilirliğini sarsmaktadır" diyen İravani, Genel Sekreter ve Konsey üyelerine yeni bir mektup gönderildiğini ve acil önlem çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

"İran uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edecektir"

İravani, İran'ın tüm adımlarını uluslararası hukuk çerçevesinde atmaya devam edeceğini ifade ederek, "Saldırganı durdurmak ve halkımızı korumak için meşru müdafaa hakkımızı sürdüreceğiz" dedi.

İsrail'in bölgede nükleer silaha sahip tek ülke olduğuna ve NPT'ye (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) katılmayı reddettiğine dikkat çeken İravani, uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde daha fazla zulmün önüne geçilemeyeceğini belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan BM'ye İsrail Tepkisi - Son Dakika

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