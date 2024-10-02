İran'dan İsrail'e Caydırıcılık Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'dan İsrail'e Caydırıcılık Mesajı

İran Atom Enerjisi Başkanı İslami, İsrail'in nükleer tesislere saldırı ihtimaline karşı caydırıcılık sağladıklarını belirtti.

02.10.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı ihtimaline karşı silahlı kuvvetlerin gerekli caydırıcılığı sağladığını ifade etti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni nükleer müzakerelerin başlamasına değinen İslami, "Asıl önemli olan, nükleer programımız etrafında tüm gürültülerin ve öne sürülen bahanelerin yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerle bağlantılı olmasıdır. Bu müzakereleri ise Dışişleri Bakanlığı yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

"Silahlı kuvvetler gerekli caydırıcılığı sağlıyor"

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyeceği iddiasını değerlendiren İslami, "İsrail, her zaman bu tür iddialarda bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Siyonist rejim, vahşi bir rejimdir. Netanyahu vampir gibi davranıyor ve dünya genelinde bu rejime karşı ciddi eleştiriler var. Böyle deli bir kişiden ne beklenebilir ki? İran'ın caydırıcılığı, silahlı kuvvetlerin sorumluluğunda ve bu görev başarıyla yerine getirilmektedir" dedi.

"İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldıracak" iddiası

ABD'li haber sitesi Axios, İsrailli yetkililerin İran'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısına "İsrail'in misilleme olarak İran'ın nükleer tesislerine saldırı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olacağı" uyarısında bulunduğunu belirtmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Caydırıcılık Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:39:42. #1.11#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Caydırıcılık Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement