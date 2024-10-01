İran’dan İsrail’e Füze Saldırısı

Politika

İran Meclisi Ulusal Güvenlik komisyonu ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada, "Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 200 füze ateşlendi. Mevcut bilgiler askeri hedeflerin büyük bir çoğunluğunun vurulduğu yönünde" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik komisyonu ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Azizi, söz konusu saldırının Siyonist rejim için ciddi bir uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirterek, "Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 200 füze ateşlendi. Mevcut bilgiler askeri hedeflerin büyük bir çoğunluğunun vurulduğu yönünde. Umarız Siyonist rejim, tekrar hesap hatası yapması veya yanlış eylemlerde bulunması halinde bu durumun tamamen yok olmasına yol açacağını anlamış olur" dedi.

Azizi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun verdiği sözü yerine getirdiğini ve eğer yanlış hesap yapan bir ülke olursa cevabın daha da ağır ve yıkıcı olacağını belirtti.

"Rejimine karşı bu zamana kadar ki en güçlü saldırıyı yaptık"

Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski Kudüs Gücü Komutanı ve eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise, "Hem Siyonist rejim hem de destekçileri, dikkatli olmalı ve Siyonist rejimin içinde bulunduğu bataklığa kendilerini sokmamalıdır. İsrail rejimine karşı bu zamana kadar ki en güçlü saldırıyı yaptık. Eğer rejim işgallerine devam ederse karşılaşacağı şey budur" dedi. - TAHRAN