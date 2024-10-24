İran'dan TUSAŞ'a Saldırıya Kınama

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Terörizmin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Bekayi, İran'ın özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerle bu insanlık dışı olguya karşı iş birliği yapmaya ve önlemeye hazır olduğunu vurguladı. - TAHRAN