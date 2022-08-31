İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Nükleer anlaşma için daha güçlü bir metne ihtiyacımız var" - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Nükleer anlaşma için daha güçlü bir metne ihtiyacımız var"

31.08.2022 19:32
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Nükleer anlaşma için daha güçlü bir metne ihtiyacımız var"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için sunduğu metni inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Eğer ABD gerçekçi olur ve var olan metni daha da güçlendirirse anlaşmaya varma ihtimalimiz uzak değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için sunduğu metni inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Eğer ABD gerçekçi olur ve var olan metni daha da güçlendirirse anlaşmaya varma ihtimalimiz uzak değil" dedi.

Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Nükleer müzakerelere ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Viyana'da uzun soluklu müzakereler yapıldı. Hedefimiz iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak. ABD tarafının gerçekçiliği ile iyi bir anlaşmaya varmayı umuyoruz" dedi.

Nükleer anlaşma için daha güçlü bir metne ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Abdullahiyan, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için sunduğu metni inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Eğer ABD gerçekçi olur ve var olan metin daha da güçlendirirse anlaşmaya varma ihtimalimiz uzak değil" ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, "Uzmanlarımız ABD'nin İran'a yanıt olarak gönderdiği önerilerini dikkatle inceliyor. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmadan ayrılmayacağına ilişkin garantiler konusunda daha güçlü bir metne ihtiyacımız var. ABD gerçekçi davranır ve mevcut metni güçlendirirse anlaşma uzak değil" dedi.

"Ukrayna savaşının sonlanmasını ümit ediyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmelerinde Ukrayna savaşını ve savaştaki insani durumu da görüştüklerini belirten Abdullahiyan, "Ukrayna konusunu ve oradaki insanı durumu görüşmemizde ele aldık. Ukrayna'da savaşın bir an önce sonlanmasını umut ediyoruz" dedi. Abdullahiyan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ismini paylaşmadığı Avrupalı bir liderin Ukrayna konusunda verdiği mesajı Moskova'ya ilettiğini belirterek, "Her şeyden önce biz Ukrayna konusunda Avrupalı bir liderin mesajını taşıyorduk ve burada bu mesajı ilettik. Ukrayna'da savaşın sonlanmasına yönelik planlar var" ifadelerini kullandı.

"İran'ın bu konudaki talebini destekliyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Moskova ve Tahran arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, "Yaptırımlara ikili ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor. Her yıl artan ticaret hacmimizi bu yıl daha da artıracağız" dedi. Rusya ve İran'ın Batının yıkıcı politikalarına karşı ortak hareket ettiğini belirten Lavrov, "İran ile birlikte Batılı ülkelerin yıkıcı politikalarına karşı ortak hareket ediyoruz. ABD küresel ekonomi sistemini kendi çıkarına kullanmaya çalışıyor. Bağımsız ülkeler ABD ve Batılı ülkelerden ayrı olarak dış politika geliştirmelidir" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini kaydeden Lavrov, nükleer anlaşmaya geri dönüş için oluşturulan metni desteklediklerini belirterek, "ABD bir an önce İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmelidir. İran'ın bu konudaki talebini haklı görüyor ve destekliyoruz" dedi. - TAHRAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Nükleer anlaşma için daha güçlü bir metne ihtiyacımız var' - Son Dakika

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