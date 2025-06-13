İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
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Politika

İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

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İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
13.06.2025 21:56
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İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
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İsrail'e karşı misilleme başlatan İran, bir yandan da Tel Aviv'in devam eden yoğun saldırılarına karşılık veriyor. İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını imha ettiğini, ayrıca 2 İsrail savaş uçağını da başarıyla düşürdüğünü açıkladı.

İsrail, İran'a yönelik yoğun saldırılarını sürdürürken Tahran da karşı misilleme başlattı.

YÜZLERCE BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülenirken bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

7 NOKTAYA İSABET ETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

İSRAİL GENELİNDE ALARMLAR DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi. İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

İRAN, 2 İSRAİL SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini, ayrıca 2 İsrail savaş uçağının da başarıyla vurulduğunu açıkladı. Savunma güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve her türlü hava tehdidini dikkatle izleyip karşılayacağı vurgulandı. Ayrıca, İran hava sahasına yapılacak en küçük ihlalin bile sert ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağı belirtildi.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • melike.54:
    hadi bakalım başarıların daim olsun 237 7 Yanıtla
  • poyraz can:
    vurduğun gol olsun iran 130 5 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    ha şöyle böyle olmalı Ordu dediğin. 100 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    haberin devamında bir yazmışsınız, baslikda 2 yazıyor. sizden haberci olacak da yazık 41 10 Yanıtla
  • 29082908:
    Bu nasıl haber, başlık iki savaş uçağı, aşağıda bir savaş uçağı yazıyor. Algımı yapıyorsunuz. 25 3 Yanıtla
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