İran, Rusya'dan Gaz Almaya Başlıyor - Son Dakika
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Politika

İran, Rusya'dan Gaz Almaya Başlıyor

İran, Rusya'dan Azerbaycan üzerinden yıllık 55 milyar metreküp doğal gaz alacağını açıkladı.

26.04.2025 03:08
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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran'ın Rusya'dan Azerbaycan üzerinden yıllık 55 milyar metreküp (günde yaklaşık 150 milyon metreküp) doğal gaz alacağını açıkladı.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, 18'inci İran-Rusya Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı kapsamında bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına açıklamalarda bulundu. İran ile Rusya arasında Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, ortak ekonomik iş birliği komisyonu toplantılarının çok daha önemli bir boyut kazandığını belirten Paknejad, "Bu toplantılar, enerji, sağlık, tarım, bankacılık ve finans alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kapsamlı yol haritalarının oluşturulmasına zemin hazırlıyor" dedi.

"Taraflar süreci kararlılıkla sürdürme niyetinde"

Her iki tarafın işbirliği alanlarında somut ve ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi kararlaştırdığını belirten Paknejad, "Bu toplantı, sadece birkaç başlıkta uzlaşmak ya da bir oturum düzenlemek amacıyla yapılmadı. Asıl hedef, uygulamaya yönelik sonuçlara ulaşmak ve bürokratik süreçlerden kaçınmak. Daha önce de belirtildiği gibi, her iki taraf da bu süreci kararlılıkla ve hızla sürdürme niyetinde" ifadelerini kullandı.

"Rus tarafının yanıtını bekliyoruz"

Enerji alanındaki işbirliklerine de değinen Paknejad, "Rus şirketleriyle petrol endüstrisinin üst düzey ve teknoloji alanlarında geniş kapsamlı işbirliklerimiz oldu ve bu işbirliği devam ediyor. Ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin gündem maddelerinden biri gaz ticaretiydi. Bazı mutabakatların nihai hale gelmesi için Rus tarafının yanıtını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İran, Rus gazını Azerbaycan üzerinden alacak

Paknejad, Rusya'dan İran'a doğal gaz transferine ilişkin olarak, daha önce imzalanan yıllık 55 milyar metreküp (günde yaklaşık 150 milyon metreküp) doğal gaz ithalatı mutabakatını hatırlatarak, "Gazın taşınacağı güzergahlar incelendi ve Azerbaycan toprakları üzerinden kara yoluyla yapılacak bir hat konusunda mutabakata varıldı" dedi.

Rus gazının Azerbaycan'ın Astara bölgesinde İran'a teslim edileceğini belirten Paknejad, "Rusya ve Azerbaycan arasında gerekli koordinasyonlar şu anda yapılıyor. Ayrıca bu projenin ikinci bir aşaması da olacak ve ilerleyen süreçte kesinleşecek" ifadelerini kullandı.

İran, yaptırımlar nedeniyle yeterli üretim kapasitesine ulaşamıyor

Doğal gaz rezervleri bakımından Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alan İran, zengin yeraltı kaynaklarına rağmen, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle yeterli üretim kapasitesine ulaşmakta zorluk çekiyor. Yaptırımlar, İran'ın enerji sektöründe gerekli sermaye, yatırım ve teknolojiye erişimini engelliyor. Bu durum, ülkenin doğal gaz üretimini artırma ve dışa bağımlılığını azaltma hedeflerini zorlaştırıyor. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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