İsrail'den Ateşkes Görüşmeleri İtirafı - Son Dakika
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Politika

İsrail'den Ateşkes Görüşmeleri İtirafı

İsrail, Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için görüşme yapmadığını kabul etti.

13.02.2025 18:43
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili, "İsrail şu anda anlaşmanın ikinci aşaması için görüşme yapmıyor" dedi.

İsrail'den Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik görüşmeler hakkında itiraf geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Omer Dostri, Likud Milletvekili Yuli Edelstein'ın Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerde bulunduğu yönündeki açıklamasını yalanlayarak, "Milletvekili Edelstein'ın iddiasının aksine, İsrail şu anda anlaşmanın ikinci aşaması için görüşme yapmıyor" dedi.

Dostri, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail heyetinin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili yapılacak görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'da olduğunu bildirmişti. Dostri'nin son açıklaması İsrail'in resmen anlaşma şartlarına aykırı şekilde görüşmelerin yürütülmediğini ilk kez kabul ettiği anlamına geliyor.

Ateşkes anlaşması üç aşamalı

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 esirden 33'ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artmasını içeriyor. İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin ateşkesin 16. gününde (3 Şubat'ta) başlaması gerekiyordu. İkinci aşama erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini içeriyor. Üçüncü aşamada ise Gazze'de ölen esirlerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana 5 esir takası gerçekleşirken, İsrail 766 Filistin mahkumu, Hamas ise 21 esiri serbest bıraktı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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