İsrail\'den Hamaney\'e Tehdit

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almakla tehdit ederek, "Bizi tehdit etme ki zarar görme" dedi.

İsrail ve İran arasındaki 12 günlük savaşta ateşkes kararına varılmasından yaklaşık 1 ay sonra İsrail tarafından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir tehdit geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ramon Hava Üssü'ne düzenlediği ziyarette, "Diktatör Hamaney'e bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullanarak, Hamaney'in İsrail'i tehdit etmeye devam etmesi halinde çok daha büyük bir güçle Tahran'ı yeniden vuracaklarını belirtti. Katz, düzenlenecek saldırıda bu kez Hamaney'i hedef alacakları tehdidinde bulunarak, "Bizi tehdit etme ki zarar görme" dedi. - TEL AVİV