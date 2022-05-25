Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "( İsrail'le) Pozitif bir gündem üzerinde çalışmalarda bulunmak, anlaşmazlıklarımızı daha yapıcı bir şekilde ele almamıza yardımcı olabilir." dedi.

Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Batı Kudüs'te gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuştu.

Farklılıklara rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesinin faydalı olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkilerimiz için değil, aynı zamanda bölgemizde barış açısından da faydalı olacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel konularla ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmalarda bulunmak, anlaşmazlıklarımızı daha yapıcı bir şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Gerçekten de geçen ramazan ayında devlet başkanları seviyesinde tesis etmiş olduğumuz diyalog, sükunetin korunmasına ilişkin çabalara da katkıda bulunmuştur." diye konuştu.

İsrail'le, bakanlıkların ve ilgili kamu kurumlar arasında teknik toplantıları yeniden tesis etme üzerinde hemfikir olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bizler, (İsrail'le) birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hemfikir olduk." dedi.

Çavuşoğlu, coğrafi yakınlık ve birbirini tamamlar nitelikteki ekonomilerin Türkiye ve İsrail'i doğal ticaret ortağı haline getirdiğini vurgulayarak, "Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak birbirlerinin en çok ticaret yaptığı 10 ülke arasında. Yaşadığımız Kovid-19 gibi zorluklara rağmen, geçmişimizdeki farklılıklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)