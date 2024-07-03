İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifini aldı - Son Dakika
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Politika

İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifini aldı

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifinin İsrail müzakere ekibi tarafından teslim alındığını açıkladı. Hamas ise arabulucularla görüşerek ateşkes taleplerini ilettiğini belirtti.

03.07.2024 23:06
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İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifinin İsrail müzakere ekibi tarafından teslim alındığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 271 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes müzakereleri devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini İsrail müzakere ekibinin Katarlı, Mısırlı ve ABD'li arabuluculardan teslim aldığını açıkladı. Başbakanlık, "İsrail öneriyi inceliyor ve arabuluculara yanıtını iletecek" denildi.

Hamas, ateşkes önerisini ilettiğini doğruladı

Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin arabulucularla görüştüğünü belirterek, "Savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmek amacıyla arabulucularla bazı fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Hamas, taleplerinde esnek olduğunu belirterek, İsrail'in ise kendilerini "kandırmaya ve kaçmaya çalıştığını" aktardı.

İsrail son ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifini 27 Mayıs'ta sunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta teklifin bazı önemli detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Hamas, 11 Haziran'da İsrail'in teklifine yanıt vermişti. ABD ve İsrail, Hamas'ın birçok maddede değişiklik yaptığını ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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