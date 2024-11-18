İsrail, İran'ın Nükleer Programına Saldırdı - Son Dakika
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Politika

İsrail, İran'ın Nükleer Programına Saldırdı

İsrail, İran\'ın Nükleer Programına Saldırdı

Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait unsurların hedef alındığını açıkladı.

18.11.2024 21:13
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in düzenlediği saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzlediği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu belirterek, savunma ve füze üretim kapasitesinin de zayıfladığını aktardı. Netanyahu, "Bu bir sır değil. Bu saldırıda nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var" dedi.

İran'ın başkenti Tahran çevresindeki Rusya tarafından tedarik edilen 3 adet S-300 hava savunma bataryasının vurulduğunu aktaran Netanyahu, İran'ın uzun menzilli balistik füzelerde kullandığı katı yakıt üretim kabiliyetine de ciddi zarar verildiğini söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, İran'ın Nükleer Programına Saldırdı - Son Dakika

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