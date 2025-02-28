İsrail Ordusundan Saldırı İtirafı - Son Dakika
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Politika

İsrail Ordusundan Saldırı İtirafı

İsrail ordusu, 7 Ekim Hamas saldırısını önlemede başarısız olduğunu kabul etti.

28.02.2025 13:02
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin yaptığı soruşturma sonucu yayınladığı ilk resmi raporda, saldırıyı önlemede ve sivilleri korumada başarısız olduğunu kabul etti. Sınırı savunmaktan sorumlu olan Gazze Tümeni'nin "saatler içinde" çöktüğü, Hamas'ın hafife alındığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıya ve saldırı öncesi sürece ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından ilk resmi raporu yayınladı. 19 sayfalık raporda İsrail ordusunun "sivilleri koruma misyonunu yerine getiremediği" sonucuna varıldı. Raporda, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail vatandaşlarını korumada başarısız oldu. Gazze Tümeni, teröristlerin kontrolü ele geçirmesiyle savaşın ilk saatlerinde çöktü" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun söz konusu saldırıyı önlemede "tamamen başarısız" olduğu kabul edilerek yıllarca Hamas'ın yeteneklerini hafife aldığı belirtildi. Hamas'ın saldırıyı 3 dalga halinde gerçekleştiği, Gazze'den İsrail'e 5 binden fazla Hamas mensubunun girdiği aktarıldı. İlk dalgada İsrail topraklarına sızan Hamas'ın seçkin birimi Nukhba kuvvetlerinin İsrail ordusunun iletişim sistemini ve komuta kontrol merkezlerini etkisiz hale getirdiği vurgulandı. İsrail ordusunun "saldırıya hazırlıksız yakalandığı", ordunun hazırlık seviyesinin saldırının büyüklüğü karşısında "yetersiz" kaldığı belirtildi. Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri'nin hızlı bir şekilde karşılık verdiği belirtilirken, askerlerin İsrailli siviller ve Hamas mensupları arasında ayrım yapmada önemli zorluklar yaşandığı ifade edildi.

İstihbarat başarısızlığına vurgu

Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün "Hamas'ın stratejik hedefleri, karar alma süreçleri" ve operasyonel planlar konusundaki anlayışında boşluklar olduğu ifade edildi. İlgili bilgilere sahip olmasına rağmen istihbaratın, Hamas'ın "pragmatik" bir gruptan büyük çaplı bir saldırı planlayan bir gruba dönüştüğünü fark edemediği belirtildi. Hamas'ın 2016 yılı başlarında Gazze sınırından İsrail topraklarına girmeyi ve "büyük çaplı bir saldırı" için hazırlıklara başladığı belirtilen raporda, Hamas'ın eğitim tatbikatları ve operasyonel planları gibi istihbarat göstergelerinin "yanlış yorumlandığı" veya "gerçekçi olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği ifade edildi.

Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın pragmatist olduğu ve Hamas'ın 2021'deki İsrail ile savaşını bir başarısızlık olarak gördüğü, yeteneklerini kara harekatına değil, roket atışına odakladığı yönünde yanlış varsayımda bulunduğu kaydedildi. Söz konusu göstergelerin doğru analiz edilmesi halinde Hamas'ın niyetinin ortaya çıkabileceği vurgulandı.

Ayrıca ordunun Gazze'yi ikincil bir güvenlik tehdidi olarak gördüğü, önceliğin İran ve Hizbullah'a verildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanı: "Sorumluluk benim"

Geçtiğimiz ay istifa kararı alan ve 6 Mart'a görevi bırakacak olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırısının önlenememesindeki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etti. Halevi, "Sorumluluk benim. 7 Ekim'de ordunun komutanıydım ve hepinizin sorumluluğa da bana ait" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Ordusundan Saldırı İtirafı - Son Dakika

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