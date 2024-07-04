İsrail Savunma Bakanı: Esir Anlaşması Daha Yakın

Politika

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, esir anlaşmasına "her zamankinden daha yakın" olduklarını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrailli esirlerin yakınları ile bir araya geldi. Gallant burada yaptığı konuşmada esir anlaşmasına "her zamankinden daha yakın" olduklarını söyledi. Gallant'ın açıklaması, İsrail Başbakanlığının Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifinin İsrail müzakere ekibi tarafından teslim alındığını duyurmasının ardından geldi.

Hizbullah'tan İsrail'e saldırı

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır'ın ölümüne neden olmasının ardından bugün Hizbullah tarafından İsrail'e roketli saldırıları gerçekleştirildi. İsrail ordusu, Lübnan tarafından "şüpheli" cisimlerin fırlatıldığını ve bunların da imha edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, fırlatılan cisimler nedeniyle bazı bölgelerde çıkan yangınların ise kontrol altına alındığı aktarıldı. İsrail basını, Hizbullah tarafından Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketlerin parçalarının Akka kentinde bulunan alışveriş merkezinin çatısına düşmesi sonucu yangın çıktığını yazdı.

Hizbullah'tan yeni saldırı açıklaması

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Burkan füzeleri ile İsrail'in Bayad Blida bölgesini hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah, Nasır'ın ölümüne karşılık İsrail'e yönelik saldırıları arttıracaklarını duyurdu. Nasır'ın anma töreninde konuşan Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinden Haşim Safieddine, İsrail'in çeşitli noktalarına saldırı düzenleyeceklerini ifade etti. - TEL AVİV