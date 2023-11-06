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İstanbul'da Comanchero suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da Comanchero suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 06.11.2023 11:00

İstanbul'da yapılan 'Kafes' operasyonu ile çökertilen 'Comanchero' suç örgütüne ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. Toplamda 40 şüpheli yakalanmış, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yapılan 'Kafes' operasyonu ile çökertilen 'Comanchero' suç örgütüne ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

İstanbul'da 'Comanchero' suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

OPERASYONDA 40 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sınır aşan silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya "suç işlemek için örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından düzenlenen operasyonda toplam 40 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul'da 'Comanchero' suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN 18'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 18'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da Comanchero suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Comanchero suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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