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İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın - Son Dakika

İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın

23.01.2022 21:05

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki erken seçimlerden resmi olmayan sonuçlar geldi. İlk sırayı paylaşana Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde merakla beklenen erken seçim, sonuçlandı. Katılımın düşük olduğu seçimlerde Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi ilk iki sıraya oturdu. Güncel sonuçlara göre UBP 50 vekilin bulunduğu parlamentoda 25 koltuğu garantiledi.

İlk seçim sonuçlarına göre ülkede UBP ve BTP hükümetinin kurulması bekleniyor. Ülkede 19.41 itibariyle resmi olmayan sonuçlar şöyle oldu:

263 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP:yüzde 38.55

CTP:yüzde 35

HP:yüzde 6.82

DP: yüzde 6.7

TDP:yüzde 4.93

YDP:yüzde 4.8

Bağımsızlık Yolu: yüzde 1.82

TKP:yüzde1.38

SEÇİME KATILIM DÜŞÜK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranını yüzde 58.23 olarak açıkladı. Seçime katılım oranı yüzde 58.23 - Lefkoşa yüzde 60.07, Mağusa yüzde 54.40, Girne yüzde 52.20, Güzelyurt yüzde 58.30, İskele yüzde 62.24, Lefke yüzde 62.18.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs, Ubp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın - Son Dakika
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