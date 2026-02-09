İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar - Son Dakika
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özgür Özel\'in CHP\'den istifa eden Mesut Özarslan\'a attığı küfürlü mesajlar
09.02.2026 08:23
İşte Özgür Özel\'in CHP\'den istifa eden Mesut Özarslan\'a attığı küfürlü mesajlar
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine ve ailesine hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Özel, Özarslan'ın iddialarını reddetti ve ekran görüntüsünü paylaşmaya çağırdı. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajları küfürlü mesajları paylaştı.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etti. Özarslan, bu kararına gerekçe olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden yolladığı mesajları gösterdi.

"BİR GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"

Özarslan, "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı. Özarslan, Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirdi.

"SİYASETTE ÖFKE DE HAKARET DE VARDIR"

Özgür Özel ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi. Özarslan'ın aksini ispat için ekran görüntüsünü paylaşmaya çağıran Özel, "Yalan atıyor. Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun' dedim. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. 'Bir gün elime bir şey geçerse görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim"ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklamaların ardından Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajları Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan paylaştı. Ekran görüntülerindeki mesajlar şöyle:

"Köpek"

"S..ir git"

"Alçak köpek s..tir git"

"Senin yerin onların yanı"

"Yalaka"

"Karaktersiz p..ç"

"Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin"

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

Mesut Özarslan, Özgür Özel, Politika, AK Parti

Son Dakika Politika İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar - Son Dakika

Yorumlar (52)

    Yorumlar (52)

  • Era Era:
    E burda anneye aileye küfür nerde? Ö.Ö "karaktersiz,hak ettiğin yerdesin" diyerek çok doğru söylemiş... 581 521 Yanıtla
    Yaman Auto Yaman Auto:
    bencede doğru söylemiş . 265 201
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    o mesajı özgür başkanın attığına kesinlikle inanmıyorum ama attıysada helal olsun durduk yere atmamış sizi satıp gidiyorum diyeme me yazacaktı ? 209 248
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    benim nlamadigim şu, bu mesjlarin özgür özel tarafindan atıldığı kesin mi ? ikincisi neden başka mesaj yok sadece tek bir kişinin mesajı gözüküyor. 3.su de madem partini begenmiyorsun belediye görevinden de istifa eder gidersin. sonucda millet partiye oy verdi. madem özgür karaktersiz. sen karakterli olanı yapsaydın ? 182 132
    Diyarbekri Diyarbekri:
    evet çünkü o bi chp li :))) 147 66
    Taner Avcı Taner Avcı:
    CHP den iyi partiye zorla gönderilenlerdemi öyleydi.o zaman parti içindekilerin hepsi aynı. 45 3
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Seçmenin iradesini, seçilen niçin başka bir partiye geçerek gasp ediyor, hiç etik değil 384 165 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Seçmenin iradesi ile seçilmiş bir belediye başkanına küfür de edilmez ne yapsaydı sineye çekip partide kalmaya devammı etseydi Bence başkan doğrusunu yapmış 155 126
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yırtık donnl selami. yemin ederim Asena sizin kadar kıvrak değil. 82 50
    Mustafa ŞEKER Mustafa ŞEKER:
    Senin sorunun genel başkanın ağıza alınmayacak söz sözylemesi değil de aldığı oylar ile başka partiye geçmesi mi, zihniyetiniz bozuk. 60 47
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    salamiii para basacak bütün millet sana haberin olsun 14 4
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    Cemal enginyurtun yunusa selamı var. gözlerinden öpüyormuş 4 2
  • 1234 1234:
    terbiyesizce bu mesaj çok ayip etmiş doğruysa özel bey 199 203 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Özgür özel küfür etmez diyenler el kaldırsın. 93 204 Yanıtla
    abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    etmişse de kesin içkilidir. o.......... 14 6
  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    İstifa 108 44 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar - Son Dakika
