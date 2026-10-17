İstifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 2 hafta sonra Yeni Parti\'ye üye oldu

İstifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, 2 hafta sonra Yeni Parti'ye üye olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, bugün Yeni Parti'ye üye oldu. 2 hafta boyunca bağımsız görev yapan Kotan'a salı günü düzenlenecek törende Yeni Parti rozeti takılacağı belirtildi.
CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partiden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yeni Parti'ye katıldı.
İHRAÇ TALEBİNİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Ekim 2026 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etti. Kotan'ın istifasının hemen ardından gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı tartışmalara neden oldu.
ROZETİ SALI GÜNÜ TAKILACAK
2 hafta boyunca bağımsız olarak görev yapan Cem Kotan, bugün Yeni Parti'ye üye oldu. Kotan'a salı günü düzenlenecek törende Yeni Parti rozeti takılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
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