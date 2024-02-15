İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara'daki Futbol Kulüplerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara'daki Futbol Kulüplerini Ziyaret Etti

İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara\'daki Futbol Kulüplerini Ziyaret Etti

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara'daki futbol kulüpleri ve bazı taraftar derneklerini ziyaret etti. Yıldırım, Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu'yu ziyaret ederek taraftarlarla sohbet etti ve futbol anılarını paylaştı. Daha sonra MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ne geçen Yıldırım, burada adını taşıyan forma hediye aldı. Ayrıca Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü kulüplerine de konuk olan Yıldırım, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edip dua etti.

15.02.2024 19:01  Güncelleme: 19:04
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İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara'daki futbol kulüpleri ve bazı taraftar derneklerini ziyaret etti.

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu'yu ziyaret eden Yıldırım, burada taraftarla sohbet ederek, futbol anılarını anlattı.

Yıldırım, daha sonra MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ne geçti. Yıldırım'a burada adını taşıyan forma hediye edildi.

Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü kulüplerine konuk olan Yıldırım, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarına da ziyarette bulundu ve dua etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara'daki Futbol Kulüplerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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