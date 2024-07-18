İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Emeklinin derdini çözmeye çalışacağız - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Emeklinin derdini çözmeye çalışacağız

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Amasya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, emekli maaşlarına değinerek, 12 bin 500 liralık maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tenceresinin derdini çözmeye çalışacaklarını belirtti. Dervişoğlu, ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara, taleplere ve beklentilere kurban etmeyeceklerini vurgulayarak, mücadelenin millet için olacağını ifade etti.

18.07.2024 20:13
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara, taleplere ve beklentilere kurban etmeyeceğiz. Bütün mücadelemiz milletimiz için olacak. 12 bin 500 liralık maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tenceresinin derdini, yine onun hanesinde çözmeye çalışacağız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Amasya'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İl Başkanı İbrahim Mermer ve partilileri il başkanlığı binasında ziyaret etti. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bir siyasi partinin genel başkanıyım. Bize nasip edilen her şeyin içinde de bir sır, hikmet ve emir arayarak o nasibin peşinde koşmaya gayret sarf ediyorum. Şimdi o nasibin peşinde koşmaya, beraberce yürümeye, saflarımızı sıkılaştırmaya ve kol kola yürümeye, gönül gönüle birleşmeye Amasya'ya geldik. Önemli adımların atılacağı yerdir Amasya. Bu attığımız adımın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok büyük sıkıntılar içerisinde çok büyük dertlerle karşı karşıyayız. Her alanda neredeyse büyük problemleri çözmekle mükellefiz. O problemlerin çözülmesi noktasında da vaziyet alacağız" dedi.

Emekli maaşlarına değinen Dervişoğlu şunları söyledi:

"Yılgınlığa düşenler var ise şayet, yılmamızı icap ettiren bir şey olmadığını onlara anlatacağız. Dargınlarımız var ise darılacak bir şey olmadığını, üzülecek bir şey olmadığını onlarla paylaşacağız. Yaralar var biliyorum. Onları sarmak için yola çıktık. O yaraları bir birimize sarılıp saracağız. ve Türkiye'nin bütün dertlerini, milletimizin bütün çilelerine çare olabilecek çözümlerimizi de vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bugün büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunan ve 12 bin 500 liralık maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tenceresinin derdini yine onun hanesinde çözmeye çalışacağız. Çıktığımız yolda durmak, yorulmak, geride kalmak yok. Çıktığımız yolda her zaman ileriye yürüyeceğiz. Geride olup biten geride kalmıştır değerli dava arkadaşlarım. İyi ve cesurlar hareketine göre bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir problemi yok. Yeter ki doğru yönetilsin. Bu ülkeyi doğru yöneltmeye talip kadrolar olarak da üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara, taleplere ve beklentilere kurban etmeyeceğiz. Bütün mücadelemiz milletimiz için olacak. Bütün mücadelemiz vatanımız için olacak. Bütün mücadelemiz bayrağımız için olacak. Bütün mücadelemiz gençlerimiz, evlatlarımız için olacak. ve göreceksiniz mutlaka başaracağız."

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Emeklinin derdini çözmeye çalışacağız
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Emeklinin derdini çözmeye çalışacağız - Son Dakika

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