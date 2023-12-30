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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi - Son Dakika
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi İYİ Parti cephesinden Mansur Yavaş'a yönelik ağır eleştiriler gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Yavaş'ı 'Haramzade' olarak nitelendirerek, Türk siyasetinin sıkışmış halini aşacaklarını ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı inşa edeceklerini belirtti.

30.12.2023 - 14:13,  Güncelleme: 14:28
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasette tansiyon yükseliyor. Özellikle İYİ Parti cephesinden 14 Mayıs seçimlerinde iş birliği yaptıkları CHP'ye yönelik ağır eleştiriler var. Son olarak İYİ Parti Ankaraİl Başkanı Yener Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ağır sözler sarf etti.

"SAFLARIMIZDA ASLA YER VERMEYECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Korkak" dediği Mansur Yavaş'ı "Haramzade" olarak nitelendiren İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım yayınladığı videoda "Kısa günün kârı için, Türk Milletinin istiklaline ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz. Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de elbirliği ile inşa edeceğiz" dedi.

"HARAMZADELERİ MİLLETE HAVALE EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında Yavaş'a yönelik eleştirilerini daha da sertleştiren Yıldırım, "Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz" İfadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş\'a Ağır Sözlerle Yüklendi
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Hırçınlığınız Türkiyede bir tek ili birakın bir ilçe,belkide belde belediyesini alamayacağınızı bildiğiniz için olup seçimden sonra dağılıp yok olmanizi kestirdiğiniz için sanırım.Bugün partiyseniz hakaret ettiğiniz chp dendir. Yanıtla 7 2
  • bedir arslan: sizinde ne yaptığınız belli değil dün mansur yavaşın eski danışmanı ile görüştü dediniz bügün ne diyosunuz Yanıtla 3 1

Meral Akşener, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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