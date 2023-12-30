İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş\'a Ağır Sözlerle Yüklendi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasette tansiyon yükseliyor. Özellikle İYİ Parti cephesinden 14 Mayıs seçimlerinde iş birliği yaptıkları CHP'ye yönelik ağır eleştiriler var. Son olarak İYİ Parti Ankaraİl Başkanı Yener Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ağır sözler sarf etti.

"SAFLARIMIZDA ASLA YER VERMEYECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Korkak" dediği Mansur Yavaş'ı "Haramzade" olarak nitelendiren İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım yayınladığı videoda "Kısa günün kârı için, Türk Milletinin istiklaline ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz. Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de elbirliği ile inşa edeceğiz" dedi.

"HARAMZADELERİ MİLLETE HAVALE EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında Yavaş'a yönelik eleştirilerini daha da sertleştiren Yıldırım, "Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz" İfadelerini kullandı.