Meral Akşener'den Sinan Ateş açıklaması: Ailesi soru ya da araştırma önergesi yapılmamasını talep etti

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MERAK AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN SİNAN ATEŞ ÇIKIŞI

Ateş'in ölümü sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı mesajlar dışında tatmin eden bir açıklama gelmezken, konuya partisinin grup toplantısında değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ATEŞ'E DÜZENLENEN SUİKAST İSTİHBARAT BİRİMLERİNİ AYAĞA KALDIRMALI"

Emniyetin bu olayı aydınlatmak için elinden geleni yapacağına inandığını belirten Akşener, "30 Aralık Cuma günü, başkent Ankara, bir suikaste sahne oldu. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini, ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum.

"AİLENİN AYŞE ATEŞ ÜZERİNDEN BİR TALEBİ OLDU"

Ailesinin bir özel talebi oldu. Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu. Allah yeniden hepsine sabır versin."