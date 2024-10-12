İyilik Medeniyeti Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İyilik Medeniyeti Çağrısı

İyilik Medeniyeti Çağrısı

Bakan Memişoğlu, iyilik medeniyetinin dünya genelinde hakim olması gerektiğini vurguladı.

12.10.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'İYİLİK MEDENİYETİNİ DÜNYAYA HAKİM HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kafkas Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Vali Ziya Polat, bürokrat, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Bakan Memişoğlu, Gazze ve Lübnan'da yaşananlara değinerek, "Bu vahşeti, caniliği maalesef kötülük tarafında olan insanoğlu, diğer insanoğluna yaşatıyor. Peki, onun bu kötülüğü yapmasını nasıl engelleyeceğiz veya durduracağız? Görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür, bu vahşeti durdurun' diyor. Bugün medeni dediğimiz ülkelerin liderleri bile bu vahşeti görmezden geliyor. Çünkü kötülüğün güçlü olduğu veya maalesef kötülük hakimiyeti, dünyada acı ve vahşeti beraberinde getiriyor. O zaman iyilik tarafı olarak ne yapacağız? Ondan daha güçlü olacağız. Ondan daha da çok çalışacağız. Kötülerden daha çok üreteceğiz ki iyilik medeniyeti dünyaya hakim olsun. İşte bu iyilik tarafını güçlü kılacak, bu iyilik tarafını hakim kılacak merkezler, ortamlar, bilim ortamı, eğitim ortamı; hocalarım ve sizlersiniz. Çünkü bir şeyi üretmezseniz, çalışmazsanız, kuvvetli olma güçlü olma şansımız olmaz. Sosyolojisinden fenne, tıptan mühendisliğine kadar siz eğer bir şey üretiyorsanız, bilim olarak sahipseniz güçlüsünüz. Bizler hocalarımız olsun, yöneticilerimiz, siyasilerimiz olsun çabamız bu iyilik tarafının güçlü olmasını sağlamak. Tabii ki yanlış, hata yaparız ama iyilik tarafının kuvvetli olması için uğraşıyoruz. Bunu başarabilecek miyiz, başaramayacak mıyız; bilmiyorum. Bu medeniyeti sizler bizden daha iyi bilecek, daha çok üreteceksiniz. Sizler, sizden sonraki nesiller, iyilik medeniyetini dünyaya hakim hale getirmek zorundasınız. Yoksa bu vahşetler, bu acılar dünyada yaşanır. Bugün insanoğlu 1900'lerde atomu böldürdü. Onun enerjisiyle iyilik tarafı tedavileri, insanları iyi yapmaya çalıştı. Kötülük tarafı, insanları Hiroşima'da olduğu gibi öldürmeye çalıştı. Bizler iyi taraf olarak daha çok çalışacağız, üreteceğiz" diye konuştu. Bakan Memişoğlu, açılış sonrası düzenlenen sergiyi gezdikten sonra basına kapalı olarak yapılan AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kafkas Üniversitesi, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, İyilik, Eğitim, Dünya, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Politika İyilik Medeniyeti Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: İyilik Medeniyeti Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.