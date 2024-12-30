Kadına Şiddette 'Sıfır Tolerans' Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kadına Şiddette 'Sıfır Tolerans' Vurgusu

Kadına Şiddette \'Sıfır Tolerans\' Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aksaray'da yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı 'sıfır tolerans' ilkesinin uygulanacağını belirtti. 2024 yılında 400'ün üzerinde kadın cinayeti yaşanabileceği iddialarına yanıt veren Göktaş, Türkiye genelinde 84 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile destek vereceklerini ifade etti.

30.12.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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ŞİDDETE 'SIFIR TÖLERANS' İLKESİYLE MÜCADELE EDİYORUZ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'deki programının ardından Aksaray'a geçti. Bakan Göktaş, ilk olarak bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, bir gazetecinin 2024 yılında 400'ün üzerine kadının cinayete kurban gittiği yönündeki sorusu üzerine, kadına şiddete yönelik olarak 'sıfır tölerans' ilkesiyle mücadele ettiklerini belirtti. Göktaş, " Bakanlık olarak şiddete 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz. Bu konuda bütün Türkiye'de 81 ilimizde, 84 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle (ŞÖNİM)

bu konudaki sıfır tölerans ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın biz, her zaman mağdurun vatandaşın yanındayız."dedi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kadına Şiddette 'Sıfır Tolerans' Vurgusu - Son Dakika

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