Kadına Yönelik Şiddete Dur Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kadına Yönelik Şiddete Dur Dedi

Kadına Yönelik Şiddete Dur Dedi

İYİ Parti, kadına yönelik şiddetle mücadele için somut adımlar attı. Ofluoğlu, çözüm önerilerini duyurdu.

25.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısı yaptı.

Ofluoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadınların toplumun temel taşlarını oluşturan, ailelerin ve toplumların gelişiminde hayati rol oynayan bireyler olduğunu ifade etti.

Kadınların yaşam hakkının, güvenliğinin ve onurunun, ayrım yapılmaksızın herkesin sahip olması gereken temel insan haklarından olduğunu belirten Ofluoğlu, dünya genelinde milyonlarca kadının, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığını ve bu durumun yalnızca bireyler için değil, toplumun tamamı için büyük bir utanç kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele edilmediğini savunan Ofluoğlu, "Elinde koruma kararıyla bir kadın öldürülüyorsa bunun sorumluluğu güvenliği sağlayamayan İçişleri Bakanlığı ile caydırıcı tedbirleri bir an evvel uygulamaya koymayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındadır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti olarak 6-17 Kasım'da Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenlediklerini anımsatan Ofluoğlu, dün kamuoyuyla paylaştıkları çalıştay sonuç bildirisi ile çözümün bir parçası olmak için somut bir adım attıklarını vurguladı.

Ofluoğlu, çalıştayda kadına yönelik şiddet ve eşitsizliklerin giderilmesi için ortaya koydukları çözüm önerilerinden bazılarının "Sosyal devlet anlayışının ve politikaların hak temelli üretilmesinin talep edilmesi, doğurganlık ve bakım yükünün, kadınların eğitime, istihdama ve yaşamın her alanına katılmasının önünü açmak için sosyal devlet anlayışının tesis edilmesi, kadınların çalışmasının desteklenmesi, 6284 sayılı Kanun'da belirtilen tedbirlerin uygulanması, kadınların siyasi parti içinde güçlenmesi ve eşit temsilin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık çalışmaları yapılması, zorunlu eğitime gönderilmemenin takip edilmesi, erkeklere farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi, aile içi şiddet büro amirliklerinin ve sığınma evi sayısının arttırılması, kadın izlem merkezlerinin, tecavüz kriz merkezinin ve Kadın Bakanlığının kurulması" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kevser Ofluoğlu, İnsan Hakları, İYİ Parti, Politika, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadına Yönelik Şiddete Dur Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddete Dur Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.