Kahramanmaraş Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş Yeniden İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş Yeniden İnşa Ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını duyurarak, esnaf Cemal Işık'ın umut dolu sözlerine yer verdi. Kahramanmaraş'ta yeni yaşam alanları ve iş yerleri inşa ediliyor.

13.02.2025 13:57  Güncelleme: 14:01
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraşlı esnaf Cemal Işık'ın videosunu paylaşarak, 11 şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımız da hayata yeniden başlıyor. Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'taki deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarını tamamlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Kahramanmaraş'ın simgesi Tarihi Kapalı Çarşı'da 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından yeni yaşam alanı kuruluyor. 32 blokta 678 daire ile 99 ticari alan inşa ediliyor.

AZERBAYCAN MAHALLESİ'NE 766 İŞ YERİ

Yine Emlak Konut tarafından Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında 536 ticarethane, 947 ofis ve 1291 konuttan oluşan 2 bin 774 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. TOKİ de Azerbaycan Mahallesi'nde 39 bin 925 metrekarelik alanda 766 iş yeri inşa ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçici iş yerinde çalışan ve kalıcı iş yerine kavuşmak için gün sayan Kahramanmaraşlı ayakkabıcı Cemal Işık'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Işık'ın, 'Devletimiz, milletimizin arkasında' sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, 11 şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımız da hayata yeniden başlıyor. Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz dedi.

'DÜKKANLAR AÇILINCA ORAYA GEÇECEĞİZ'

Videodaki konuşmasında, Kahramanmaraş'ta 25 yıldır esnaflık yaptığını anlatan Işık, depremin ardından devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Geçici iş yerinde ticarete devam ettiğini dile getiren Işık, Dükkan falan kimsenin aklına gelmiyordu. Aradan 1 ay geçti, ondan sonra dediler işte konteyner gelecekmiş. Bir baktım yavaş yavaş millet işe odaklandı. O anda 'Demek ki devlet bu işte var' dedim. 'Devlet milletin arkasında' dedim. Çalışma o kadar sistemli, o kadar hızlı ki ben ilk defa böylesini görüyorum. Milletin arkasında bu irade olmasın, bu güç olmasın bu inşaat 20 sene sürer. 20 senede de yapma değil çürümeye terk ederler. Yarın bir gün dükkanlar açıldı mı biz oraya geçeceğiz. Onun için sabırla bekliyoruz. İnşallah o yerimize geçtiğimiz zaman her şey dört dörtlük olacak dedi.

Haber ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kahramanmaraş Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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