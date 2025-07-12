Karadenizliler Derneği Başkanı\'ndan Hamsi Festivali Teşekkürü

Manisa Karadenizliler Derneği Başkanı İsmail Aydın ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret ederek Hamsi Festivali'ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Karadenizliler Derneği Başkanı İsmail Aydın ve yönetimini konuk etti. Dernek Başkanı Dernek İsmail Aydın, bu yıl nisan ayında 100. Yıl Meydanı'nda düzenlenen festival süresince alan tahsisi, düzenleme ve güvenlik konularında gösterilen hassasiyet nedeniyle başta Başkan Balaban olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Ziyaretin anısına Başkan Balaban'a Karadeniz kültürünün simgesi olan bir kemençe hediye edildi.

Ziyarette konuşan Başkan Balaban, Karadeniz Festivali'nin Manisa'da düzenlenen en başarılı etkinliklerden biri olduğunu dile getirerek, "Dünyanın farklı yerlerine göç etmiş hemşehrilerimizin kendi kültürlerini yaşatmaları en doğal haklarıdır. Bizler de bu zenginlikleri korumak ve yaşatmak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Yalnızca Karadenizliler değil, tüm hemşehri dernekleri bizim başımızın tacıdır" dedi.

Başkan Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de derneklerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA