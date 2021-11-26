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Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor! - Son Dakika

Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!

26.11.2021 09:28
Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AK Parti tabanında yaşanan kopmalardan bahsederek, "İşler artık iyi gitmiyor. İşlerin iyi gitmemesi sebebiyle AK Partiden bir kopuş var. Tabanda bir kopuş var. Bu neyi gösteriyor? Artık AK Parti hiçbir konumda millete ümit veremiyor. Ümit veremeyince insanlar kopuyor." dedi.

Halk TV'de katıldığı bir programda konuşan Temel Karamollaoğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşmeye dair konuştu:

"Bizim görüşmemiz dostane bir şekilde oldu. Benim açıklamalarım da hiç bir zaman bir konuda itham edici olmadı. Kendisi de bunu biliyor. Bütün görüşmelerimizde '50+1 konusunda isabetli bir karar vermemişim' dedi kendisi. Ben geçmişte yaptığım gibi Türkiye'nin bugünkü gidişatı ile ilgili endişelerimi dile getirdim.

Görüşmede yanlış gördüğüm bütün hususları dile getirdiğini söyleyen Karamollaoğlu; yaşanan koltuk krizine de değindi: " Misafir, ev sahibinin gösterdiği yere oturur, ev sahibi bunun üzerinde bir niyet taşıyor mu ben bunun üzerine bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum."

"ARAYI KIZIŞTIRANLAR VAR"

Görüşmenin ardından bazı gazetelerde mahrem görüşmeleri deşifre ettiği konusunda haberler yayımlandığını hatırlatan Saadet Partisi Lideri "Ben mahrem hiç bir konuyu deşifre etmedim. Kendi görüşlerimi aksettirdim, bunlarda zaten mahrem konular değil. Bana göre birileri arayı kızıştırmayı kendilerine görev olarak üstlenmişler" dedi.

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Sayın Erdoğan'ı düşman gibi görmüyorum. Hasım gibi de görmüyorum. Evet siyasette biz rakibiz. Bunu kabul ediyorum. Onun için benim ifade ettiğim gözlemler bana ait. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı da ya da onunla birlikte olanlar da 'bu söyledikleriniz gerçekleri yansıtmıyor' diyebilir, o zaman da ben 'siz gerçekleri görmüyorsunuz' diyorum. Bu kadar basit iş bunu abartmayı doğru bulmuyorum."

"CUMHURBAŞKANI BİZİM BERABER OLMAMIZ GEREK DEDİ"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sisteminin doğru olmadığını, Cumhurbaşkanı'nın sorgulanabilir olması, şeffaf olması gerektiğini söylediğini ifade eden Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bazı konular konuşulduktan sonra, Cumhurbaşkanı bizim aslında beraber olmamız gerektiğini söyledi. Ben de dedim ki ' bu belli şartlara bağlı. Bu referandumdan önce ve sonra ne söylediysem, aynısını bugün de söylüyorum. Bizim ilkelerimiz var, prensiplerimiz var. Bu ilke ve prensiplere uyulmadığı zaman bizim sizinle beraber olalım deme olanağımız yok.' Şeffaflık sözgelimi bunlardan birisi."

AK Parti tabanında kopuşların olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "İşler artık iyi gitmiyor. İşlerin iyi gitmemesi sebebiyle AK Partiden bir kopuş var. Tabanda bir kopuş var. Zaten bu kopuş tepede başladı. Başlangıçta bildiğiniz gibi sac ayağı ile yola çıktılar. O dört kişiden sadece Sayın Erdoğan kaldı. Diğer 3 kişi ayrıldı. Sayın Erdoğan 15-16 yıl bir ekiple beraber çalıştı. O ekiplerin tamamı kendisinden ayrıldı. Bu neyi gösteriyor? Artık AK Parti hiçbir konumda millete ümit veremiyor. Ümit veremeyince insanlar kopuyor." dedi.

BAHÇELİ'YE "KAPASİTE" ELEŞTİRİSİ

Karamollaoğlu'nun MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle ilgili tespitleri ise şöyle:

"Bahçeli ağzını açtığı zaman karşı tarafa hakaret etmenin ötesinde ciddi bir fikir ortaya koyamıyor. Bu da bir kapasite işi. Böyle şey mi olur. Bir tana siz varsınız başka kimse yok bu memleketi seven. Böyle bir mantık olur mu? Bir insanın ağzından çıkan bu tip kelimeler, kimin ağzından çıkıyorsa doğrudan doğruya onu tarif eder."

Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor! - Son Dakika
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