Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu - Son Dakika
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Politika

Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen bir etkinliğe yüksek hızlı trenle gelmesi üzerine, eleştirilere cevap vererek, 'Ben aptal değilim, elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım' dedi. Karamollaoğlu, öncelikli olarak Sivas'ta yeni istihdam imkanı sağlayacak yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

03.03.2024 14:21  Güncelleme: 15:23
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Sivas'ta konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, daha önce eleştirdiği yüksek hızlı treni dün kullandıktan sonra "Ben aptal değilim, elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım." dedi.

"BU HİZMET DEĞİL, GÖÇÜ HIZLANDIRIR"

Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi. Kentte bir restoranda basın mensupları ve partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu. Daha önceleri Sivas'ta düzenlediği mitingde Sivas'a yapılan yüksek hızlı tren için, "Bu hizmet değil, göçü hızlandırır" diyen Karamollaoğlu, eleştirdiği ve dün kullandığı yüksek hızlı tren için gelen eleştirilere cevap verdi. Karamollaoğlu, "'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım" dedi.

"SİVAS'A HİZMET KİM, SİZ KİM?"

"Hızlı tren Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımıyor" diyen Karamollaoğlu, "İstihdam imkanı tanımıyor. 1939'larda diğer tren yolu Sivas'a kadar gelmişti. Onunla birlikte cer atölyesi kuruldu. 7 bin 500 kişinin çalışmasına imkan verildi. Hızlı tren Sivas'a geldi. 7 bin 500 hiç oldu. Ben Devlet İstatistik Enstitüsü'nün raporlarına bakıyorum. 1950'lerde Sivas 12 milletvekili çıkartabiliyordu. Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisiydi. Benim seçildiğim dönemde 450 milletvekilinden 9'u Sivas'tan çıktı. 91 seçimlerinde bu 9 milletvekilinin, ittifak yapıldığı için 5'i Sivas'tan çıktı. 94 seçimlerinde de aynısı oldu. Şimdi milletvekili sayısı 600'e çıktı, Sivas'ın payına düşen 5 milletvekili. Allah'tan korkun be. Sivas'a hizmet kim siz kimsiniz" ifadelerine yer verdi.

"HIZLI TRENİN KENDİSİNE KARŞI DEĞİLİM Kİ"

"Onun için demiştim 'Sivas'a hızlı treni getirirseniz Sivas'tan kaçış hızlanır ve kolaylaşır.' Ben de hızlı trene bindim Sivas'a geldim." açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, "Elbette böyle bir imkan varken ben bu imkanı rafa kaldıracak değilim. Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim ki önceliğine karşıyım. Öncelik Sivas'ta yeni istihdam imkanı sağlayacak yatırımlara verilmeliydi. Sivas'ın merkez nüfusu 350 bin civarında. Toplam nüfus yaklaşık 650 bin civarında. Bir zamanlar Türkiye'nin nüfusu 35 milyonken Sivas'ın nüfusu 700 bine kadar çıkmış. Ne oldu da birdenbire Sivas boşaldı. Bunun tedbirini almakla mükellefiz. 'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım." dedi.

Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini 'Aptal değilim' diye savundu - Son Dakika

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