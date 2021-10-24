Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 100'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

"HDP MEŞRUYKEN SİZ ADAY OLAN KİŞİ CEZAEVİNDE TUTAMAZSIN"

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili dikkat çeken bir yorumda bulunan Karamollaoğlu, "HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için tutuklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Kendisi yapınca 'Ben iyi niyetle okudum' başkası okuyunca 'Onun canına okurum', böyle şey olmaz. Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam." dedi.

"OSMAN KAVALA İÇİN DE AYNISINI SÖYLÜYORUM"

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye'ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi."