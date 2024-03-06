Karatay Belediyesi Hoş Kubbe\'yi Tamamladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde 12 bin 930 metrekarelik alanda konumlandırdığı Hoş Kubbe'nin yapımını tamamladı.
İlçeye değer katan yatırım ve hizmetlerini bir bir hayata geçiren Karatay Belediyesi, özellikle eğitim çağındaki çocuklar ve gençlere bu konuda ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde 12 bin 930 metrekare arsa üzerinde konumlandırılan Hoş Kubbe'nin yapımı tamamlandı. Çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan projede gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri Kubbealtı Kütüphanesi bulunuyor. Birçok sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilecek şekilde alanlara sahip olan Hoş Kubbe'de 2 kütüphane, 1 okuma salonu mevcut. Yine Hoş Kubbe'de 0-3, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe de bulunuyor. Kafe Karatay'ın bir şubesinin de yer aldığı HOŞ KUBBE artık açılış için gün sayıyor. Çocuklara ve gençlere armağan projenin resmi açılışının kısa bir süre içerisinde yapılarak hizmet girmesi hedefleniyor.
"Çocuklarımıza ve gençlerimize büyük önem veriyoruz"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarınlarımızın teminatı çocuklar ve gençler için kıymetli bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Belediye tarihinin en büyük bütçeli projelerinin her zaman çocuklara ve gençlere yönelik olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak eğitime, çocuklarımıza ve gençlerimize büyük veriyoruz. Bu anlayışla hareket ederek 5 yıldır ilçemize kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve bilgi evleri kazandırıyoruz. Gelecek nesillerimizin çok daha modern ve güzel mekanlarda kendilerini yetiştirmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarması için de yeni, özgün, vizyoner projeler hayata geçiriyoruz. İlçemizde ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna yakışır bir proje olarak tasarladığımız HOŞ KUBBE de bu yatırımlarımızdan birisi. Projemizi tamamladık ve artık açılışa hazır. Bizler, Karatay Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için çok çalışmaya ve yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA
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