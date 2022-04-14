Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor - Son Dakika
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Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor

14.04.2022 14:40
Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşımı için ilçe genelindeki pek çok noktada çalışma yürütüyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşımı için ilçe genelindeki pek çok noktada çalışma yürütüyor. Fen işleri ekipleri, bu çerçevede Obruk ve Sürüç Mahalleleri arasındaki 6,5 kilometrelik bağlantı yolunu genişletiyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Obruk ve Sürüç Mahalleleri arasında ulaşımı daha da kolaylaştıracak yol genişletme çalışması yapıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 6,5 kilometrelik bağlantı yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

"Obruk ve Sürüç arasında ulaşım ağı daha konforlu olacak"

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçenin dört bir tarafında yeni yol açma, mevcut yolların yenilenmesi ve genişletilmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Hasan Kılca, Obruk ve Sürüç Mahalleleri arasındaki çalışmanın bölgede önemli bir rahatlama sağlayacağının altını çizdi. Kılca, Obruk Hanı çevresinde de yeni ulaşım ağı oluşturacaklarının müjdesini vererek şunları aktardı; "Karatay'daki yaşam standartlarını daha da yükseltmek için tüm ekiplerimizle sahadayız ve gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin her noktasında çalışma yürüten ekiplerimiz, hemşehrilerimizin rahat etmesi ve yaşam kalitesini arttırmak için gayret ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Obruk ve Sürüç Mahalleleri arasında kalan 6,5 kilometrelik yolu genişletiyor. Söz konusu çalışmayla yolumuzu 7,5 metreye ulaştırmış oluyoruz. 47 bin 250 metrekarelik sathi kaplama çalışması yapan ekiplerimiz çalışmayı tamamladığında buradaki ulaşım ağı daha modern ve konforlu bir düzeye ulaşacak. Bu yolumuzla birlikte Obruk Hanı çevresinde de yeni ulaşım hattı oluşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Karatay için hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." - KONYA

Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor
Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor
Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor

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Karatay Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Belediyesi Obruk ve Sürüç mahalleleri arasındaki yolu genişletiyor - Son Dakika


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