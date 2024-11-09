Katar, Hamas-İsrail arabuluculuğunu durdurma kararı aldı

Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Katar Devleti 10 gün önce, bir anlaşmaya varmak için yapılan son girişimler sırasında, bu turda bir anlaşmaya varılmaması halinde Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapma çabalarını durduracağını taraflara bildirdi" denildi.

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekilme iddialarını doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Katar Devleti 10 gün önce, bir anlaşmaya varmak için yapılan son girişimler sırasında, bu turda bir anlaşmaya varılmaması halinde Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapma çabalarını durduracağını taraflara bildirdi" denildi.

Körfez ülkesinin yeniden devreye girmesi için gerekli olan şartın da vurgulandığı açıklamada, "Taraflar sivillerin devam eden acılarını sona erdirme konusunda istekli ve ciddi olduklarını gösterdiklerinde Katar, ortaklarıyla birlikte bu çabaları sürdürecek, savaşı sona erdirmek ve esirleri geri getirmek için her türlü çabayı göstermede ön saflarda yer alacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Katar'ın Doha'daki Hamas ofisini kapatma kararıyla ilgili haberlerin "yanlış" olduğu aktarıldı. - DOHA