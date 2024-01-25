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Katar, İsrail ve ABD Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Avrupa'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Katar, İsrail ve ABD Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Avrupa'da bir araya gelecek

Katar, İsrail ve ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bu hafta sonu Avrupa'da bir ülkede bir araya geleceği iddia edildi. Görüşmede Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'dan ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.

Katar, İsrail ve ABD Gazze Şeridi\'nde ateşkesi görüşmek üzere Avrupa\'da bir araya gelecek
25.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:13
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Katar, İsrail ve ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere için bu hafta sonu Avrupa'da bir ülkede bir araya geleceği iddia edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Katar, İsrail ve ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir araya geleceği iddia edildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, görüşmenin bu hafta sonu bir Avrupa ülkesi gerçekleştirileceği ve görüşmede Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'dan ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) yetkililerin yer alacağı aktarıldı.

Katar dün Netanyahu'ya tepki göstermişti

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'ın arabuluculuk rolünü "sorunlu" olarak nitelendirdiği haberlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, İsrailli esirler de dahil olmak üzere masum hayatları kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi kariyerine hizmet ettiği anlaşılan nedenlerle arabuluculuk sürecini engellemiş ve baltalamış olacaktır" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Katar, İsrail ve ABD Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Avrupa'da bir araya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar, İsrail ve ABD Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Avrupa'da bir araya gelecek - Son Dakika
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