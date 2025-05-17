Kaya\'dan Tepebaşı Belediyesi\'ne Eleştiri

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinin mali yapısını ve yönetim anlayışını eleştirDİ.

İlçe binasında basın toplantısı düzenleyen Kaya, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Atilay Dalgıç'ın tutumlarını da eleştirerek, belediyeye yöneltilen soru önergelerine verilen cevapların yetersiz olduğunu belirtti.

Belediye meclis üyeleri tarafından yöneltilen bir soru önergesine verilen yazılı yanıtta, yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin yer almadığını belirten Kaya, "Bu bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi'nde mevcut ve bizim elimizde de isimler bulunuyor. Belediyeden gelen yanıtta, yönetim kurulu üyelerinin yaklaşık 24 bin lira huzur hakkı aldığı ifade edilmiştir." dedi.

Yönetim kurulu üyeleri arasında belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, mevcut ve önceki dönem meclis üyelerinin yer aldığını kaydeden Kaya, "Hem belediyeden maaş alıyorlar hem de şirketlerden huzur hakkı alıyorlar. Öte yandan işçilerin maaşları iki aydır eksik yatırılıyor." diye konuştu.

Kaya, belediye borcunun "yönetilebilir" olarak tanımlanmasına rağmen maaşların ödenemediğini belirterek, "Zaten borcun karşılığında halkın gördüğü bir hizmet de yok." ifadelerini kullandı.

Belediyenin öz sermayesinin satılmasına yönelik söylemleri de eleştiren Kaya, "Belediyenin öz sermayesi için 9 milyar lira deniyor. 'Bu öz sermayeyi satsak, borcu öderiz, üstüne 8 milyar kalır.' diye açıklama yapılıyor. Bu da belediyenin mallarını parsel parsel satma anlayışını açıkça gösteriyor. Eğer bu borç bile borçla ödenecekse, durum çok vahimdir." dedi.

Kaya, Tepebaşı Belediyesine yönelik soruşturma başlatıldığını ve İçişleri Bakanlığının da bu soruşturmaya onay verdiğine dikkati çekti.

Daha önceki açıklamalarının bilgiye dayandığını vurgulayan Kaya, "Biz daha önce de konuşmuştuk. Biz bilgi olmadan konuşmayız, kesinlikle yalan konuşmayız. Burada vatandaşımıza yapılan bir çifte standart var demek ki. Yani bu tür bir yolsuzluğu da yaptıysa, belediye başkanımız hakkında bağımsız yargımız gereğini yapar. Biz de bu sürecin takipçisi oluruz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin esnaf üzerinde baskı kurduğunu iddia eden Kaya, "Esnafın tepesine binmiş durumdasınız. Ceza keserek gelir elde etmeye çalışıyorsunuz. Bundan vazgeçin." değerlendirmesinde bulundu.