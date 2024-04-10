Osmaneli\'de Kaymakam ve Belediye Başkanı Vatandaşlarla Bayramlaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.
Osmaneli ilçesinde Fatih Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Önce bayram namazını kıldık güzel bir atmosfer içerisinde. Bayram namazında gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz ile hemşehrilerimizle bayramlaştık. Allah nice bayramlara barış ve huzur içerisinde ulaştırsın diye temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın Osmaneli'mize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.
Vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kaymakam Ünal, "Bugün Osmanelili hemşehrilerimizle ve kurum müdürlerimiz, siyasi parti temsilcilerimizle birlikte vatandaşlarımızla bayramlaştık" dedi.
Kaymakam Ünal, "Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmamalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesini ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Sizlerden bu bayramda özellikle şehitlerimizin yakınlarını, kahraman gazilerimizi yalnız bırakmamanızı istirham ediyorum. O şehit ve gaziler ki şehitlik ve gazilik onlara ecdat mirasıdır. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anarken, siz değerli Osmanelili hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor ve bayramın Osmanel'imize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaymakam Ünal, Başkan Torun ve ilçe protokolü, vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra kaymakamlık makamında kurum müdürleri ve muhtarlar ile bayramlaşarak, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını ve şehit ailesini evinde ziyaret ettiler.
Bayramlaşma programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Emniyet Müdürü Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK
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Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
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Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
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Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
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