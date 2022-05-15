Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası

15.05.2022 10:03
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gitmesine ilişkin olarak, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için ortak çalışma yapan Millet İttifakı'nda yer alan '6'lı masa'da 'seçim güvenliği' konusu konuşulurken SADAT gündeme geldi." dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk 6'lı masada SADAT ile ilgili bilgilerin değerlendirildiğini belirterek "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SADAT'ın İstanbul'daki merkezine gitmesinde o masaya gelen bilgiler de etkili oldu" iddiasında bulundu.

"AFGANİSTANLI KAÇAK GÖÇMENLER" İDDİASI

Öztürk yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumda konuşulan, ancak halkı sandıktan uzaklaştıracağı, seçimden soğutacağı için siyasilerin mümkün olduğunca seslendirmediği bir konu, artık Türkiye gündemine sokuldu. Kılıçdaroğlu, önemli iddialarda bulundu ve tehlikeye dikkat çekti. Bu konuda CHP Genel Başkanı'nın ilgili birimler tarafından bilgilendirilmesi, kaygılarını gidermesi gerekiyor. 'Açık kapı' politikası nedeniyle Afganistanlı gençler sınırımıza koşarak girdiler. Köylerden koşarak geçtiler. Sonra bunların kayıtlarının yeterli bir biçimde tutulmadığı gündeme geldi. Dahası, nerelerde olduğu konusunda da sağlıklı bilgiler bulunmadığı konuşuluyor. İşte, ülkemize gelen Afganistanlı gençlerin SADAT'la bağlantılı olduğu söylentileri yaygın. Nitekim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Afganistan'dan gelen gençler nerede?' diye sorması da bu kaygının bir parçasıdır."

"BİLGİLER HAVADAN GELMEDİ"

Öztürk, sonrasında şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'na bu bilgiler havadan değil, Devletin içinde görev yapan, SADAT'ı bilenler tarafından ulaştırılmıştır. Muhalefet partililerin uyarısı, açıklaması oluyorsa, bunlar "boş değildir" deyip kulak ardı edilmemeli."

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Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! 'CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası - Son Dakika
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