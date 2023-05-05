Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni vaadi; "hızlı internet"!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime günler kala vaatlerini sıralamaya devam diyor.

DONAN VİDEOLARDA "HIZLI İNTERNET" REKLAMI

Kılıçdaroğlu son olarak hızlı internet vaadinde bulundu. İnternet bağlantısı nedeniyle donan videolara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına dahil ettiği "hızlı internet" vaadi reklamı verildi. Videoların donduğunda anda ekranda beliren reklamda " 14 Mayıs'tan sonra hızlı internete sahip olmak artık lüks olmayacak" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN İNTERNET HIZI UÇACAK"

Kılıçdaroğlu daha önce de bu vaadiyle ilgili olarak, "1000 Mbps internet sözü veren Kılıçdaroğlu, "Sana söz fiber optik uzunluğu iki milyon kilometreye ulaştıracağım. Türkiye'nin internet hızı uçacak. Vatandaş için de üretici için de ticaret içinde hızlı ve güvenli ve kesintisiz internet lüks olmaktan çıkacak" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu vaat reklamı şöyle görüntülendi: