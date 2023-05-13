Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezisini Anıtkabir'de noktalarken ''heyecanlı'' olduğunu vurguladı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezisini Anıtkabir'de noktalarken ''heyecanlı'' olduğunu vurguladı

13.05.2023 16:23

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret ederek seçim çalışmalarını sonlandırdı. Ziyaretin ardından paylaşım yapan ve kendisine seslenen çocukları o esnada duymadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok!" dedi.

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi son ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Kılıdçaroğlu beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok

KARANFİL BIRAKTI

Mozoleye karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı. CHP lideri o anları Twitter hesabından "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz" notuyla paylaştı. Öte yandan, Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını sonlandırmış oldu.

Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok

"NASIL KAÇIRDIM SİZİ HAYIFLANDIM"

Ziyaret sonrası Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de kendisine seslenen çocukların videosunu paylaşarak, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok
Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok
Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok
Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok
Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok
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Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezisini Anıtkabir'de noktalarken ''heyecanlı'' olduğunu vurguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezisini Anıtkabir'de noktalarken ''heyecanlı'' olduğunu vurguladı - Son Dakika
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