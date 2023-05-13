Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezisini Anıtkabir'de noktalarken ''heyecanlı'' olduğunu vurguladı

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi son ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Kılıdçaroğlu beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

KARANFİL BIRAKTI

Mozoleye karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı. CHP lideri o anları Twitter hesabından "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz" notuyla paylaştı. Öte yandan, Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını sonlandırmış oldu.

"NASIL KAÇIRDIM SİZİ HAYIFLANDIM"

Ziyaret sonrası Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de kendisine seslenen çocukların videosunu paylaşarak, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok!" ifadelerini kullandı.