Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Eskişehir'de hissedilen depremin ardından açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Şehrimizde 26 yıldır ihmal edilen kentsel dönüşüm projeleri bir an evvel hayata geçirilmeli" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Eskişehir'den hissedildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, deprem sonrası açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu açıklamada, "Merkez üssü İstanbul olan ve Eskişehir'de de hissettiğimiz 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması temennimiz. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Şehrimizde 26 yıldır ihmal edilen kentsel dönüşüm projeleri bir an evvel hayata geçirilmeli. Kaybedecek 1 dakikamız dahi yok" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR