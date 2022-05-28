Kılıçdaroğlu: "Atakum Belediyesi 29 kez denetim geçirdi" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Atakum Belediyesi 29 kez denetim geçirdi"

28.05.2022 16:10
Kılıçdaroğlu: "Atakum Belediyesi 29 kez denetim geçirdi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin geçirdiği denetim sayılarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin geçirdiği denetim sayılarını açıkladı. Aralarında 29 kez denetim geçiren Atakum Belediyesi'nin de olduğu belediyelerle ilgili Kılıçdaroğlu, "Hiçbir belediye başkanı arkadaşım denetimlerden çekinmiyor. Gelsinler denetlesinler, her şey açık zaten" dedi.

CHP tarafından düzenlenen "Bizim Belediye Başkanları Van'da" başlıklı belediye başkanları çalıştayının ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin de aralarında olduğu 248 belediye başkanının katıldığı çalıştayda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hizmetleri ve yapılan denetimlerle alakalı bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir belediye başkanı arkadaşım denetimlerden çekinmiyor. Gelsinler denetlesinler, her şey açık zaten. Ama önyargı ve cezalandırma amacıyla gelip, doğruları yanlış bilip, polis baskınları yapıp algı oluşturmaya çalışıyorlar. CHP'li belediyeler üzerine baskı kurarak algı oluşturmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlarımızdan istedim kaç soruşturma geçirdiler diye. Çanakkale Merkez Belediyemiz 2019'dan bu yana 78 kez denetlenmiş. Mudanya 35 kez, Çeşme 42 kez. Buna benzer Bolu'dan tutun, Antalya Kemer, İzmir Büyükşehir 14 kez, Samsun Atakum 29 kez denetlendi. Denetlemeyi yapanlara da, CHP'li belediyelerde acaba bir açık bulabilir miyiz deyip talimat verip müfettiş gönderenlere de şunu söylemek isterim; biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden bir anlayıştan geliyoruz. Belediye başkanlarımız attıkları her adımı ve sonuçlarını bilirler. Yaptıkları her harcamanın hesabını da belde halkına verirler çünkü bu onların namus görevi. Bunu zaten yapıyorlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Atakum Belediyesi 29 kez denetim geçirdi' - Son Dakika


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