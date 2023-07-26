Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi

26.07.2023 21:16

CHP lideri Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda parti içi tartışmalar yerine ülke gerçeklerini gündeme getirmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, kamuoyu önünde partiyi yıpratanların CHP'den uzaklaştırılacağını belirtti.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı partililerle gizli Zoom toplantılarının yapılmasının ortaya çıkmasıyla zirveye ulaşan CHP'deki değişim tartışmaları devam ediyor. Toplantıyı normal ve etik bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, hafta sonu belediye başkanları ve Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldikten sonra bugünde milletvekilleriyle toplantı yaptı.

AHLATLIBEL TESİSLERİNDE BULUŞTU

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde CHP milletvekilleri ile bir yemekte buluşan Kılıçdaroğlu bir gün sonra da 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez seçilen 62 yeni milletvekilini 5 ayrı grup halinde kabul etti.

"PARTİYİ YIPRATANLAR CHP'DEN UZAKLAŞTIRILACAK"

Toplantıdan bilgiler de kulislere düşmeye başladı. Duvar'dan Sekan Alan'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "değişim" tartışmalarının kamuoyu önünde sürdürülmesine tepki gösterdi, "kamuoyu önünde partiyi yıpratanların CHP'den uzaklaştırılacağını" söyledi.

"BUNDAN SONRA BUNA MÜSAADE ETMEM"

Buna göre Kılıçdaroğlu, "Kamuoyu önünde parti içi meseleleri tartışmayalım. Bundan sonra buna müsaade etmem. Yapan arkadaşlarla yolumuzu ayıracağız. En ağır eleştirileri parti içinde parti kurumlarında yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öte yandan bugün bir araya gelen CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bir süredir Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar vermişti.

YORUMLAR
500
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, 'Bay Kemal' diyerek CHP liderini hedef aldı: Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, 'Bay Kemal' diyerek CHP liderini hedef aldı: Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Son Dakika: Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti
21:00 Son Dakika: Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti
20:50 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Taraftarlardan Büyük Destek Geldi
20:45 Stadı inlettiler! Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'a büyük destek
20:46 Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi
20:41 Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine gözdağı: Partiyi kamuoyu önünde yıpratan CHP'den uzaklaştırılır, bundan sonra müsaade etmem
19:52 Fenerbahçe-Zimbru maçında ilk 11'ler belli oldu.
19:48 Canlı anlatım! Fenerbahçe-Zimbru maçında peşe goller
19:31 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi sakat oyuncuları açıkladı
19:26 Tirana maçında yoklar! Şenol Güneş'ten taraftarı üzecek sakatlık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 21:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement