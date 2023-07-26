Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı partililerle gizli Zoom toplantılarının yapılmasının ortaya çıkmasıyla zirveye ulaşan CHP'deki değişim tartışmaları devam ediyor. Toplantıyı normal ve etik bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, hafta sonu belediye başkanları ve Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldikten sonra bugünde milletvekilleriyle toplantı yaptı.

AHLATLIBEL TESİSLERİNDE BULUŞTU

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde CHP milletvekilleri ile bir yemekte buluşan Kılıçdaroğlu bir gün sonra da 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez seçilen 62 yeni milletvekilini 5 ayrı grup halinde kabul etti.

"PARTİYİ YIPRATANLAR CHP'DEN UZAKLAŞTIRILACAK"

Toplantıdan bilgiler de kulislere düşmeye başladı. Duvar'dan Sekan Alan'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "değişim" tartışmalarının kamuoyu önünde sürdürülmesine tepki gösterdi, "kamuoyu önünde partiyi yıpratanların CHP'den uzaklaştırılacağını" söyledi.

"BUNDAN SONRA BUNA MÜSAADE ETMEM"

Buna göre Kılıçdaroğlu, "Kamuoyu önünde parti içi meseleleri tartışmayalım. Bundan sonra buna müsaade etmem. Yapan arkadaşlarla yolumuzu ayıracağız. En ağır eleştirileri parti içinde parti kurumlarında yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öte yandan bugün bir araya gelen CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bir süredir Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar vermişti.