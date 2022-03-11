Kılıçdaroğlu, CHP Siverek İlçe Başkanlığı üye katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlerimiz işsiz, güneş tarlalarını kurduğumuz zaman 650 bin kişi iş sahibi olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, Siverek Grand Düğün Salonu'nda düzenlenen üye katılım töreninde, bir araya gelmeyi, kucaklaşmayı unuttuklarını, buraya kucaklaşmak huzur, kalkınmak için geldiklerini söyledi.

Siverek'in bölgedeki önemini ve il olma talebini bildiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda Siverek il olacaktır. Söz verdik mi mutlaka yerine getireceğiz. Kılıçdaroğlu halk adamıdır, Kılıçdaroğlu kanun adamıdır, Kılıçdaroğlu garibanların yanındadır. Eğer bir kişi 'ben haksızlığa uğradım' diyorsa onun yanındadır. Halkın yanındadır. Hukukun yanındadır. Adaletin yanındadır." dedi.

Türkiye'nin dünya kadar sorunu olduğunu ve bu sorunları çözmek istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sorunları aşmak için sorunları çözmek için buradayım. Tebessümü unuttuk, kucaklaşmayı unuttuk, barışı unuttuk, huzuru unuttuk, bir karabasan gibi üzerimize çöktüler. Sıkıntılar var. Gencecik, taşı sıksa suyunu çıkaracak olan işsiz gençlerimiz var. Her evde işsiz var, bunları çözmek lazım. Bölgenin tarım bölgesi olduğunu biliyorum. Yıllardır GAP'a gerekli özeni göstermediklerini biliyorum. 2 milyon 300 bin hektar arazi taşlık ekilmiyor. Allah'ın güneşi var. Güneş'ten ısıyı alırken para vermiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Bu güneş paralarını koyarız, elektriği elde ederiz, çiftçi bedava kullanır. Aynı zamanda artan elektriği de satarız. Güneydoğu, doğudaki 6 ilde Şırnaktı, Siirtti, Bitlisti afedersiniz Bitlis yok, Şanlıurfa, Diyarbakır bütün bunlarda 3 milyar dolarlık yatırım yapacağız. 5 bin megavat elektrik elde edilecek. Bu elektrikle 6 ildeki yatırım süresi içerisinde bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Artan elektriği de satacağız."

"Çiftçiye ücretsiz elektrik vadi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Kılıçdaroğlu, "Benim elimi tutmazsan, istediğim teşviki verirsen, istediğim taşlı araziyi tahsis edersen, elektrik dağıtım şirketlerine verdiğin hakkı bu şirkete de verirsen söz veriyorum 5 bin megavat gücünde elektrik elde edilecek, bu bölgedeki çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Sözünün eriysen benim istediğim 5 şeyi vereceksin göreceksin yatırım nasıl yapılıyor, çiftçiye elektrik nasıl ücretsiz veriliyor, çiftçi nasıl kazanıyor." dedi.

Adaleti her yerde savunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, kim haksızlığa uğruyorsa onun yanında olacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünü boşuna yapmadığını ve haksızlıklara karşı mücadele ettiklerini ve edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adaleti savunuyorsak hep beraber savunacağız. Bu toprakların bereketini hep beraber bütün Türkiye'ye yayacağız. Bunu hepimiz felsefe olarak amaç olarak benimsemek zorundayız. Gençlerimiz işsiz, güneş tarlalarını kurduğumuz zaman 650 bin kişi iş sahibi olacak. Herkesin işi olacak herkesin aşı olacak. Hiçbir evde bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her anne huzur içinde evladını yatağa yatıracak. Bunun da garantisini veriyorum size."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından ilçede CHP'ye katılan 1200 yeni üyeyi temsilen 15 kişiye parti rozetini taktı.